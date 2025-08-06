DAX 24.358 +1,8%ESt50 5.351 +1,7%Top 10 Crypto 15,87 +3,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 99.846 +1,2%Euro 1,1651 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.383 +0,4%
Marktkap. 8,94 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
Deutsche Bank AG

Lufthansa Hold

13:56 Uhr
Lufthansa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Lufthansa von 7,00 auf 7,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den unerwartet starken Quartalszahlen der europäischen Netzwerk-Fluggesellschaften habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 erhöht, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sein "Top Pick" bleibt IAG./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Hold

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
7,70 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
7,98 €		 Abst. Kursziel*:
-3,51%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
7,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,56%
Analyst Name:
Jaime Rowbotham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

13:56 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.08.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
04.08.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
01.08.25 Lufthansa Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

finanzen.net Profitable Lufthansa-Anlage? MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor einem Jahr eingebracht MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX gibt zum Handelsstart nach
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa zeigt sich am Vormittag freundlich
dpa-afx Boeing-Aktie im Plus: Cathay Pacific ordert weitere Boeing 777X
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende fester
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochnachmittag freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX mit Zuschlägen
dpa-afx JPMorgan: Aktien von Lufthansa oder Nemetschek im DAX?
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Mittwochmittag zu
Business Times Lufthansa reports higher-than-expected Q2 earnings
Globes Lufthansa Group to partially resume Israel flights
FOX Business Lufthansa CEO’s wife in spotlight as new details emerge in crash that killed young woman
Deutsche Welle Lufthansa CEO's wife investigated over fatal accident
FOX Business Lufthansa CEO's wife leaves Italy after deadly accident claims young babysitter's life in resort town
Deutsche Welle Lufthansa CEO's wife investigated over fatal accident
Korea Times Wife of Lufthansa CEO under investigation following fatal accident
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
