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ISIN CH0012005267

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Symbol NVSEF

Goldman Sachs Group Inc.

Novartis Sell

11:16 Uhr
Novartis Sell
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
132,05 EUR 1,15 EUR 0,88%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 101 auf 105 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Das etwas höhere Kursziel für die Aktien des Pharmakonzerns begründete James Quigley in einer Studie am Dienstag mit Wechselkurseffekten, Anpassungen bei den einzelnen Medikamenten sowie mit der Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Avidity Biosciences./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Sell

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
105,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
121,24 CHF		 Abst. Kursziel*:
-13,39%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,38 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novartis AG

11:16 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
30.03.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
27.03.26 Novartis Equal Weight Barclays Capital
24.03.26 Novartis Buy Deutsche Bank AG
23.03.26 Novartis Neutral UBS AG
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