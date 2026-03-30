Novartis Aktie
Marktkap. 237,83 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
Novartis Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 101 auf 105 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Das etwas höhere Kursziel für die Aktien des Pharmakonzerns begründete James Quigley in einer Studie am Dienstag mit Wechselkurseffekten, Anpassungen bei den einzelnen Medikamenten sowie mit der Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Avidity Biosciences./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Sell
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
105,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
121,24 CHF
|Abst. Kursziel*:
-13,39%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,38 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|11:16
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|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.03.26
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|Deutsche Bank AG
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|Barclays Capital
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|Deutsche Bank AG
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|Novartis Equal Weight
|Barclays Capital
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