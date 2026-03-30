Goldman Sachs Group Inc.

Novartis Sell

11:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novartis von 101 auf 105 Franken angehoben, die Einstufung jedoch auf "Sell" belassen. Das etwas höhere Kursziel für die Aktien des Pharmakonzerns begründete James Quigley in einer Studie am Dienstag mit Wechselkurseffekten, Anpassungen bei den einzelnen Medikamenten sowie mit der Übernahme des US-Biotech-Unternehmens Avidity Biosciences./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 22:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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