Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 187,62 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 392 auf 391 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisdynamik ins Jahr 2026 bleibe ein Sorgenfaktor, schrieb James Quigley am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Dies überlagere ausstehende Erkenntnisse zu Wirkstoffstudien, bei denen er ein durchaus positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht - gerade nach der jüngsten Kurskorrektur./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
391,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,19 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
429,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
