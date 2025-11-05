Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 392 auf 391 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisdynamik ins Jahr 2026 bleibe ein Sorgenfaktor, schrieb James Quigley am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Dies überlagere ausstehende Erkenntnisse zu Wirkstoffstudien, bei denen er ein durchaus positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht - gerade nach der jüngsten Kurskorrektur./ag/gl

