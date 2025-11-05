DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Novo Nordisk Aktie

41,24 EUR -0,87 EUR -2,07 %
STU
41,36 EUR +0,85 EUR +2,10 %
GVIE
Marktkap. 187,62 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F

ISIN DK0062498333

Symbol NONOF

Goldman Sachs Group Inc.

Novo Nordisk Buy

13:51 Uhr
Novo Nordisk Buy
Novo Nordisk
41,24 EUR -0,87 EUR -2,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 392 auf 391 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisdynamik ins Jahr 2026 bleibe ein Sorgenfaktor, schrieb James Quigley am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Dies überlagere ausstehende Erkenntnisse zu Wirkstoffstudien, bei denen er ein durchaus positives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sieht - gerade nach der jüngsten Kurskorrektur./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 05:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Novo Nordisk

Zusammenfassung: Novo Nordisk Buy

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
391,00 DKK
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,19 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Quigley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
429,50 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

