Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 213,28 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Novo Nordisk mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Richard Vosser passte am Mittwochabend sein Bewertungsmodell für den Pharmakonzern an die jüngsten Quartalszahlen an. An den Schätzungen habe sich nichts geändert, da diese bereits den neuen Ausblick von Ende Juli berücksichtigten, so der Experte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
500,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
48,94 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
481,50 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
