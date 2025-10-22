DAX 24.085 -0,3%ESt50 5.652 +0,2%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 15,01 +0,6%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.328 +1,7%Euro 1,1597 -0,2%Öl 65,64 +2,0%Gold 4.119 +0,6%
Renault Aktie

34,96 EUR +0,12 EUR +0,34 %
STU
34,79 EUR -0,54 EUR -1,53 %
GVIE
Marktkap. 10,19 Mrd. EUR

KGV 17,04 Div. Rendite 4,68%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Jefferies & Company Inc.

Renault Hold

10:36 Uhr
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
34,96 EUR 0,12 EUR 0,34%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renault nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Autobauer habe die Konsensschätzung marginal übertroffen, aber Überraschungen habe es nicht gegeben, schrieb Philippe Houchois am Donnerstag in einer ersten Reaktion./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 01:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
34,79 €		 Abst. Kursziel*:
12,10%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
34,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,56%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

10:36 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
09:16 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Renault Hold Deutsche Bank AG
07.10.25 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
06.10.25 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Renault S.A. zu myNews hinzufügen