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Marktkap. 146,67 Mrd. EUR

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WKN 852147

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Symbol RTPPF

JP Morgan Chase & Co.

Rio Tinto Neutral

08:01 Uhr
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
Rio Tinto plc
92,76 EUR 1,27 EUR 1,39%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto von 7200 auf 8280 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die europäischen Minenwerte preisten bereits ein Deeskalation-Szenario im Nahen Osten ein, schrieb Dominic O'Kane am Montagabend. Viele Bewertungen im Sektor seien hoch und der globale Konjunkturgegenwind blase deutlich. Der Experte passte die Eisenerzpreise in seinen Modellen aber nach oben an. Die operativen Gewinnschätzungen für 2026 steigen im Schnitt um ein Viertel./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
82,80 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
90,94 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,46 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

08:01 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Rio Tinto Equal Weight Barclays Capital
12.05.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
22.04.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
22.04.26 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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