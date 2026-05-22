Ryanair Aktie

25,53 EUR +0,08 EUR +0,31 %
STU
25,81 EUR +0,13 EUR +0,51 %
HAML
Marktkap. 25,38 Mrd. EUR

KGV 11,59
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

Symbol RYAOF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen am Dienstag an die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres an. Er kappte seine Prognosen bis 2031 im Schnitt um 6 Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 11:54 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Neutral

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
25,13 €		 Abst. Kursziel*:
7,44%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
25,53 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,76%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

14:16 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.05.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
20.05.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
20.05.26 Ryanair Buy UBS AG
19.05.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Ryanair

dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co. im Fokus: Airlines reicht Senkung der Ticketsteuer nicht aus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Ryanair auf 27 Euro - 'Buy'
dpa-afx Lufthansa-Aktie gesucht: Eurowings nutzt in Lücken im Berliner Flugplan
finanzen.net Ryanair: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Ryanair auf 'Outperform' - Ziel 32 Euro
dpa-afx Ryanair-Aktie dreht ins Plus: Wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose
dpa-afx ROUNDUP 2: Ryanair wagt wegen Iran-Krieg keine Gewinnprognose - Aktie sehr fest
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank belässt Ryanair auf 'Buy' - Ziel 31,50 Euro
