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Ryanair Overweight

08:06 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 38 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Dienstagabend an die gestiegenen Treibstoffkosten an. Mit Blick auf die Berichtssaison setzt er vor allem auf die Netzwerkairlines. Insgesamt hält er Ryanair aber für die defensivste Wahl in dem aktuell unsicheren Umfeld./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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