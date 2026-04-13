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Marktkap. 26,7 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
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WKN A1401Z

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ISIN IE00BYTBXV33

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Symbol RYAOF

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

08:06 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
25,88 EUR -0,02 EUR -0,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 38 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Dienstagabend an die gestiegenen Treibstoffkosten an. Mit Blick auf die Berichtssaison setzt er vor allem auf die Netzwerkairlines. Insgesamt hält er Ryanair aber für die defensivste Wahl in dem aktuell unsicheren Umfeld./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,24 €		 Abst. Kursziel*:
37,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
25,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,10%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ryanair

08:06 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
13.04.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
27.03.26 Ryanair Buy UBS AG
19.03.26 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
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