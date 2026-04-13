Ryanair Aktie
Marktkap. 26,7 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 38 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers passte seine Schätzungen für Europas Fluggesellschaften am Dienstagabend an die gestiegenen Treibstoffkosten an. Mit Blick auf die Berichtssaison setzt er vor allem auf die Netzwerkairlines. Insgesamt hält er Ryanair aber für die defensivste Wahl in dem aktuell unsicheren Umfeld./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 22:52 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
26,24 €
|Abst. Kursziel*:
37,20%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,10%
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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