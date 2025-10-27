DAX 24.308 +0,0%ESt50 5.704 -0,1%MSCI World 4.422 +0,1%Top 10 Crypto 15,70 -1,5%Nas 23.743 +0,5%Bitcoin 98.392 +0,4%Euro 1,1658 +0,1%Öl 64,08 -2,5%Gold 3.961 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 Tesla A1CX3T PayPal A14R7U DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX stabil -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PayPal-Aktie springt an: Gewinn und Umsatz im dritten Quartal gestiegen PayPal-Aktie springt an: Gewinn und Umsatz im dritten Quartal gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schaeffler Aktie

Kaufen
Verkaufen
Schaeffler Aktien-Sparplan
6,94 EUR +0,40 EUR +6,04 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,2 Mrd. EUR

Div. Rendite 5,89%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SHA010

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SHA0100

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCAFF

JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

16:01 Uhr
Schaeffler Neutral
Aktie in diesem Artikel
Schaeffler AG
6,94 EUR 0,40 EUR 6,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Eckdaten und einem erhöhten Mittelzuflussziel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Entgegen der Markterwartung habe der Auto- und Industriezulieferer den Umsatz währungsbereinigt steigern können, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Alles in allem habe das Unternehmen solide abgeschnitten./rob/la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Zusammenfassung: Schaeffler Neutral

Unternehmen:
Schaeffler AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
5,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
6,93 €		 Abst. Kursziel*:
-24,96%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
6,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-25,02%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schaeffler AG

16:16 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
16:01 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.07.25 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.07.25 Schaeffler Kaufen DZ BANK
11.07.25 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Schaeffler AG

dpa-afx Nach besserem Quartal Schaeffler-Aktie gesucht: Wachsende Zuversicht bei Finanzmittel Schaeffler-Aktie gesucht: Wachsende Zuversicht bei Finanzmittel
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Schaeffler auf Hoch seit April 2023 nach Quartalszahlen
EQS Group EQS-Adhoc: Schaeffler AG: Schaeffler AG hebt die Prognose für den Free Cash Flow vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten im Geschäftsjahr 2025 an
finanzen.net XETRA-Handel Das macht der SDAX am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX beginnt Dienstagshandel im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX sackt letztendlich ab
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net XETRA-Handel So bewegt sich der SDAX am Mittag
finanzen.net Freundlicher Handel: Zum Start des Montagshandels Gewinne im SDAX
EQS Group EQS-Adhoc: Schaeffler AG: Schaeffler AG raises guidance for free cash flow before cash in- and outflows for M&A activities for fiscal year 2025
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, buy
EQS Group EQS-News: Schaeffler Capital Markets Day 2025 – Building the Leading Motion Technology Company
EQS Group EQS-News: Schaeffler discontinues production in Steinhagen and integrates product portfolio into Schweinfurt site
EQS Group EQS-News: Schaeffler with solid first half of 2025
Semiconductor Today onsemi and Schaeffler expand collaboration with new EliteSiC-based PHEV platform
EQS Group EQS-CMS: Schaeffler AG: Release according to Article 50 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Schaeffler AG: SKR Capital GmbH, buy
RSS Feed
Schaeffler AG zu myNews hinzufügen