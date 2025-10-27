Schaeffler Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Eckdaten und einem erhöhten Mittelzuflussziel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Entgegen der Markterwartung habe der Auto- und Industriezulieferer den Umsatz währungsbereinigt steigern können, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Alles in allem habe das Unternehmen solide abgeschnitten./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 13:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
