JP Morgan Chase & Co.

Schaeffler Neutral

16:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Eckdaten und einem erhöhten Mittelzuflussziel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Entgegen der Markterwartung habe der Auto- und Industriezulieferer den Umsatz währungsbereinigt steigern können, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Alles in allem habe das Unternehmen solide abgeschnitten./rob/la/edh

