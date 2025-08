UBS AG

Schaeffler Neutral

12:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,20 Euro belassen. Mit dem zweiten Quartal habe der Auto- und Industriezulieferer die Erwartungen verfehlt, - vor allem, was die Profitabilität angehe, schrieb Juan Perez-Carrascosa in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Jahresziele seien zwar bestätigt worden, sorgten aber nun für mehr Unsicherheit in der zweiten Jahreshälfte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 06:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 06:55 / GMT

