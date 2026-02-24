Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie
Marktkap. 192,96 Mrd. EURKGV 11,92 Div. Rendite 3,92%
WKN A3C99G
ISIN GB00BP6MXD84
Symbol RYDAF
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell von 3200 auf 3400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Makro- und geopolitische Themen blieben zunächst entscheidend für die Kursentwicklung der Energiewerte, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. In Europa setzt er auf Shell und Galp und bleibt relativ vorsichtig für Equinor und Eni, wo er die stärkere Preisabhängigkeit sieht. Loftings Kursziele steigen im Schnitt um 7 Prozent./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
29,72 £
|Abst. Kursziel*:
14,42%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,58 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|08:16
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
