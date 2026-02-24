DAX 24.986 +0,0%ESt50 6.117 +0,0%MSCI World 4.546 +0,1%Top 10 Crypto 8,1740 -0,1%Nas 22.864 +1,0%Bitcoin 55.051 +1,2%Euro 1,1803 +0,2%Öl 71,19 +0,0%Gold 5.186 +0,8%
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

Marktkap. 192,96 Mrd. EUR

KGV 11,92 Div. Rendite 3,92%
JP Morgan Chase & Co.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

08:16 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Shell (ex Royal Dutch Shell)
34,26 EUR 0,01 EUR 0,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell von 3200 auf 3400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Makro- und geopolitische Themen blieben zunächst entscheidend für die Kursentwicklung der Energiewerte, schrieb Matthew Lofting am Dienstagabend. In Europa setzt er auf Shell und Galp und bleibt relativ vorsichtig für Equinor und Eni, wo er die stärkere Preisabhängigkeit sieht. Loftings Kursziele steigen im Schnitt um 7 Prozent./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 18:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
29,72 £		 Abst. Kursziel*:
14,42%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,58 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

08:16 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
09.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
06.02.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer
finanzen.net Handel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen
finanzen.net FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels in Rot
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 steigt am Dienstagmittag
Zacks Chevron or Shell: Which Energy Supermajor Has the Edge Now?
VentureBeat How to test OpenClaw without giving an autonomous agent shell access to your corporate laptop
Financial Times Four partners leave EY after independence rule breach on Shell audit
Financial Times Four partners leave EY after independence rule breach on Shell audit
VentureBeat OpenAI upgrades its Responses API to support agent skills and a complete terminal shell
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Bank of America, Toyota Motor, Shell and Universal Safety
Zacks Top Research Reports for Bank of America, Toyota Motor & Shell
Financial Times Shell dumps EY after breach of independence rules
