NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Overweight" belassen. Der Kauf der kanadischen Energiefirma ARC biete dem Ölkonzern die Möglichkeit, zwei strategische Eckpfeiler in einer Transaktion voranzutreiben, schrieb Matthew Lofting in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Zum einen sichere sich Shell die langfristige Versorgung mit Flüssigbrennstoffen im Förder- und Explorationsgeschäft bis in die 2030er Jahre, zum andern übernehme Shell die weltweite Führungsrolle im Bereich Flüssiggas./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
39,00 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
32,33 £
|Abst. Kursziel*:
20,61%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,67 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|12:06
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.05.26
|Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
