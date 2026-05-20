Alphabet-Aktie unverändert: Waymo-Robotaxis haben Problem mit überfluteten Straßen
Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie

37,41 EUR +0,21 EUR +0,55 %
STU
37,43 EUR +0,26 EUR +0,69 %
HAML
Marktkap. 209,66 Mrd. EUR

KGV 11,93 Div. Rendite 3,93%
WKN A3C99G

ISIN GB00BP6MXD84

Symbol RYDAF

JP Morgan Chase & Co.

Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

12:06 Uhr
Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight
Shell (ex Royal Dutch Shell)
Shell (ex Royal Dutch Shell)
37,41 EUR 0,21 EUR 0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell mit einem Kursziel von 3900 Pence auf "Overweight" belassen. Der Kauf der kanadischen Energiefirma ARC biete dem Ölkonzern die Möglichkeit, zwei strategische Eckpfeiler in einer Transaktion voranzutreiben, schrieb Matthew Lofting in seiner Einschätzung vom Donnerstagabend. Zum einen sichere sich Shell die langfristige Versorgung mit Flüssigbrennstoffen im Förder- und Explorationsgeschäft bis in die 2030er Jahre, zum andern übernehme Shell die weltweite Führungsrolle im Bereich Flüssiggas./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 20:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight

Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
39,00 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
32,33 £		 Abst. Kursziel*:
20,61%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
40,67 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

12:06 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

