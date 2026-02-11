Siemens Energy Aktie
Marktkap. 128,81 Mrd. EURKGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 160 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nicht nur das Nachfrage-Umfeld sei stark, auch die besser als gedacht ausgefallenen Margen ragten heraus. Diese reflektierten die Finanzdisziplin des Konzerns und frühere Preisanstrengungen und seien nicht nur ein Thema der Endmärkte, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er hob seine Gewinnschätzungen an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Siemens Energy AG
Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
158,60 €
|Abst. Kursziel*:
26,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
164,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,29%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
148,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|08:01
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|11.02.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
