Siemens Energy Aktie

164,90 EUR +1,80 EUR +1,10 %
STU
Marktkap. 128,81 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

08:01 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
164,90 EUR 1,80 EUR 1,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Energy von 160 auf 200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nicht nur das Nachfrage-Umfeld sei stark, auch die besser als gedacht ausgefallenen Margen ragten heraus. Diese reflektierten die Finanzdisziplin des Konzerns und frühere Preisanstrengungen und seien nicht nur ein Thema der Endmärkte, schrieb Phil Buller am Mittwoch nach den Quartalszahlen. Er hob seine Gewinnschätzungen an./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 19:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
158,60 €		 Abst. Kursziel*:
26,10%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
164,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,29%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
148,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:01 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Siemens Energy Buy UBS AG
11.02.26 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
11.02.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

dpa-afx Hohe Stromnachfrage Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen Siemens Energy-Aktie im Aufwind: Rekordaufträge und Gewinnsprung pulverisieren Analystenerwartungen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Siemens Energy auf 200 Euro - 'Overweight'
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX schließt im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Mittwochshandel mit Verlusten
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy bricht am Nachmittag nach oben aus
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: DAX am Mittwochnachmittag unentschlossen
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX gibt nachmittags nach
finanzen.net Börse Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Siemens Energy AG Unsponsored ADR (SMNEY) is a Great Choice
Financial Times Revived Siemens Energy fends off activist call for wind spin-off
Financial Times Activist behind Engine No. 1 Exxon campaign builds stake in Siemens Energy
Financial Times Siemens Energy lifts profit outlook on data centre and gas turbine demand
