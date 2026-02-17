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Marktkap. 123,51 Mrd. EUR

KGV 61,05 Div. Rendite 0,70%
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WKN ENER6Y

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ISIN DE000ENER6Y0

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Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Overweight

21:26 Uhr
Siemens Energy Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens Energy AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Alles in allem ziehe er das Fazit, dass der Energietechnikkonzern stark abgeschnitten haben sollte, schrieb Phil Buller am Montag. Die mittelfristigen Aussichten blieben attraktiv, unabhängig davon, wie lange der Iran-Krieg andauern wird./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 19:22 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Siemens Energy AG

Zusammenfassung: Siemens Energy Overweight

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
140,49 €		 Abst. Kursziel*:
42,36%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
139,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
43,06%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
159,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

21:26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
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