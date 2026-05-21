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WKN A2QL01

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Symbol STLA

Bernstein Research

Stellantis Market-Perform

08:11 Uhr
Stellantis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
6,42 EUR -0,03 EUR -0,50%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Wenn es ein verbindendes Thema auf dem Kapitalmarkttag des Autobauers gegeben habe, dann sei es wohl die Erkenntnis gewesen, dass man für zu lange Zeit zu viele Marktsegmente nicht berücksichtigt habe, schrieb Stephen Reitman am Freitag nach der Veranstaltung in den USA./rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 01:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 04:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
6,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
6,47 €		 Abst. Kursziel*:
-4,14%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
6,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,41%
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Stellantis

08:11 Stellantis Market-Perform Bernstein Research
21.05.26 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
18.05.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
18.05.26 Stellantis Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.05.26 Stellantis Buy UBS AG
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