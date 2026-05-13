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Marktkap. 3,24 Mrd. EUR

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Bernstein Research

TUI Market-Perform

09:31 Uhr
TUI Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Am zweiten Geschäftsquartal sei nichts falsch gewesen, schrieb Richard Clarke am Mittwochabend. Der Analyst fühlt sich mit seinem zurückhaltenden Anlageurteil im aktuellen Umfeld "sehr wohl". Für dieses und das nächste Geschäftsjahr gebe es eine Vielzahl möglicher Szenarien./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Market-Perform

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
6,44 €		 Abst. Kursziel*:
42,86%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
6,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,58%
Analyst Name:
Richard J. Clarke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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