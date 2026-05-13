Bernstein Research

TUI Market-Perform

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9,20 Euro auf "Market-Perform" belassen. Am zweiten Geschäftsquartal sei nichts falsch gewesen, schrieb Richard Clarke am Mittwochabend. Der Analyst fühlt sich mit seinem zurückhaltenden Anlageurteil im aktuellen Umfeld "sehr wohl". Für dieses und das nächste Geschäftsjahr gebe es eine Vielzahl möglicher Szenarien./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 18:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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