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Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

08:56 Uhr
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
51,92 EUR -1,40 EUR -2,63%
Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4300 Pence auf "Underperform" belassen. Einen Medienbericht, dem zufolge sich der Konsumgüterhersteller von Teilen oder gar dem gesamten Lebensmittelsegment trennen könnte, wertete David Hayes als nicht neu. Der Konzernchef habe in Aussicht gestellt, dass das Schönheits- und Pflegegeschäft in Zukunft rund zwei Drittel des Gesamtumsatzes ausmachen könnte, so der Experte am Mittwoch./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 02:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 02:16 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Underperform

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 £
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

08:56 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
08:36 Unilever Underperform RBC Capital Markets
08:01 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
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