Asiatische Börsen uneinheitlich -- Amadeus FiRe hebt Gewinnziel abermals an -- NEL erzielt Rekordumsatz und weitet Verlust aus -- Tesla verdient mehr -- IBM verfehlt Umsatz-Erwartungen

ADVA verdient deutlich mehr trotz gestiegener Kosten. Software AG wächst beim Umsatz in Digitalsparte kräftig. US-Staatsanwalt nimmt Facebook-Chef Zuckerberg in Datenschutz-Klage ins Visier. ABB senkt Umsatzprognose. HOCHTIEF-Tochter CIMIC steigert Umsatz. SAP rechnet weiter mit starkem Wachstum der Kernsoftware in der Cloud. US-Notenbank: Wirtschaftsdynamik schwächt sich etwas ab. PayPal wohl an Pinterest interessiert.

Der deutsche Aktienmarkt befand sich am Mittwoch auf Richtungssuche. Der DAX eröffnete den Handel mit einem moderaten Abschlag. Im Verlauf konnte er dann zeitweise ins Plus klettern, gab seine Gewinne bis zum Handelsende jedoch wieder fast vollständig ab und verabschiedete sich mit plus 0,05 Prozent bei 15.522,92 Punkten in den Feierabend. Der TecDAX zeigte sich dagegen etwas fester, nachdem er zur Börseneröffnung noch nachgegeben hatte. Bis zum Sitzungsende konnte er um 0,20 Prozent auf 3.749,23 Zähler zulegen. Von bisher guten Quartalszahlen zeigte sich der deutsche Aktienmarkt unbeeindruckt. In den USA hatten die guten Unternehmensergebnisse für eine größere Risikofreude gesorgt. Der DAX prallte zur Wochenmitte stetig bei etwas über 15.500 Punkten ab. "Der DAX kann sich nur sehr schwer von der Kursmarke bei 15.500 Punkten lösen. Zu viele Verkaufsargumente diktieren derzeit den Handelsverlauf", zitiert dpa Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect. Vor allem die sich in Europa vehement ausbreitende Inflation bereitete den Anlegern weiterhin Sorgen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger in Europa hielten sich zur Wochenmitte zurück. Der EuroSTOXX 50 gab zum Börsenstart marginal ab und kam auch im weiteren Verlauf nicht vom Fleck. Zum Handelsende notierte er 0,13 Prozent höher bei 4.172,17 Indexeinheiten. Die Themen an der Börse blieben weiterhin vor allem die steigende Teuerung sowie die laufende Berichtssaison. Hier wurden bisher vor allem positive Ergebnisse erzielt, wovon sich die Marktteilnehmer bisher jedoch nicht wirklich beeindrucken ließen. Daneben belasteten die jüngsten Inflationsdaten aus der Euro-Zone: Die Inflation stieg im September so stark in den letzten 13 Jahren nicht mehr. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Tendenzen. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung marginal höher und konnte seine Gewinne anschließend etwas ausbauen. Er knackte zeitweise sogar eine neue Höchstmarke. Letztlich verließ er den Handel mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 35.609,34 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite hatte den Tag zwar noch stärker begonnen, driftete danach jedoch ins Minus ab. Zum Handelsschluss verblieb ein minimaler Abschlag von 0,05 Prozent bei 15.121,68 Zählern. Bei der Veröffentlichung des Beige Books am Abend offenbarte die US-Notenbank Fed, dass sich das US-Wirtschaftswachstum ihrer Einschätzung nach bereits etwas abgeschwächt hätte. Auf Unternehmensseite stande die Quartalsberichtssaison im Fokus der Anleger. Am Vorabend hatte Netflix nachbörslich seine Bücher zum abgelaufenen Quartal geöffnet. Am Abend nach US-Börsenschluss stehen die mit Spannung erwarteten Zahlen des US-Elektroautobauers Tesla auf der Agenda. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken