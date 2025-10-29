JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Der Bericht des Zahlungsabwicklers sei ermutigend solide gewesen, resümierte Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Es werde mit Blick auf die Vergleichswerte nun zudem einfacher, für positive Überraschungen zu sorgen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com