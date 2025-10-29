DAX 24.164 +0,2%ESt50 5.701 -0,1%MSCI World 4.418 -0,2%Top 10 Crypto 15,16 -1,4%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 95.482 +0,7%Euro 1,1611 +0,1%Öl 64,41 -0,8%Gold 3.970 +0,6%
Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

Marktkap. 45,67 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
WKN A2JNF4

ISIN wurde kopiert
ISIN NL0012969182

Symbol wurde kopiert
Symbol ADYYF

JP Morgan Chase & Co.

Adyen BV Parts Sociales Overweight

08:01 Uhr
Adyen BV Parts Sociales Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen mit einem Kursziel von 2450 Euro auf "Overweight" belassen. Der Bericht des Zahlungsabwicklers sei ermutigend solide gewesen, resümierte Sandeep Deshpande am Mittwochabend. Es werde mit Blick auf die Vergleichswerte nun zudem einfacher, für positive Überraschungen zu sorgen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
2.450,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.544,20 €		 Abst. Kursziel*:
58,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.518,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
61,38%
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.943,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

