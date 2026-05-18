AIXTRON Aktie

Marktkap. 5,86 Mrd. EUR

KGV 22,90 Div. Rendite 0,87%
WKN A0WMPJ

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol AIXXF

Jefferies & Company Inc.

AIXTRON SE Buy

09:36 Uhr
AIXTRON SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron nach einer Order mehrerer MOCVD-Systeme von Lumentum mit einem Kursziel von 55,30 Euro auf "Buy" belassen. Opto-Aufträge begännen für Aixtron gerade erst anzuziehen, da die Kapazitäten der Laserhersteller nach wie vor begrenzt seien, schrieb Om Bakhda am Dienstag in seiner ersten Reaktion auf die Meldung./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON Buy

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
55,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,40 €		 Abst. Kursziel*:
7,59%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
52,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,53%
Analyst Name:
Om Bakhda 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

09:36 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.05.26 AIXTRON Halten DZ BANK
mehr Analysen

