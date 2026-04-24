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WKN A2DRTZ

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ISIN LU1598757687

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Symbol AMSYF

JP Morgan Chase & Co.

ArcelorMittal Underweight

12:21 Uhr
ArcelorMittal Underweight
Aktie in diesem Artikel
ArcelorMittal
51,04 EUR 0,08 EUR 0,16%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 40 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Stahlkonzern stecke im Zwiespalt zwischen günstigem EU-Protektionismus und den Nachfragerisiken im Zuge des Nahost-Kriegs, schrieb Dominic O'Kane am Freitag in seinem Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal am 30. April. Er rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 1,67 Milliarden US-Dollar, minimal über dem Konsens. Der Konsens sei seit Anfang März um 6 Prozent gesunken. Für das zweite Quartal liegt O'Kane 10 Prozent unter dem aktuellen Konsens./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 17:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Underweight

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
50,82 €		 Abst. Kursziel*:
-13,42%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
51,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,79%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ArcelorMittal

12:21 ArcelorMittal Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.04.26 ArcelorMittal Neutral UBS AG
17.04.26 ArcelorMittal Equal Weight Barclays Capital
16.04.26 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 ArcelorMittal Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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