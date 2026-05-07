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Marktkap. 33,53 Mrd. EUR

KGV 14,57 Div. Rendite 5,09%
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WKN DTR0CK

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ISIN DE000DTR0CK8

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Symbol DTGHF

Jefferies & Company Inc.

Daimler Truck Buy

13:41 Uhr
Daimler Truck Buy
Aktie in diesem Artikel
Daimler Truck
40,37 EUR -0,83 EUR -2,01%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Daimler Truck von 50 auf 54 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der europäische Lastwagen-Zyklus zeige noch keine Anzeichen einer Abschwächung, wobei die um die Treibstoffkosten bereinigten Straßenfrachtraten nach dem März zurückgegangen seien, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung nach den Quartalszahlen der Unternehmen. In den USA ziehe die Industrieaktivität weiter an. Aspinall bevorzugt weiterhin Daimler Truck vor Volvo und Traton und hob seine operativen Ergebnisprognosen (Ebit) für 2026 um bis zu 6 Prozent an./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 11:56 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daimler Trucks

Zusammenfassung: Daimler Truck Buy

Unternehmen:
Daimler Truck		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
54,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,71 €		 Abst. Kursziel*:
32,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,37 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,76%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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