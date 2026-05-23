Delivery Hero Aktie
Marktkap. 10,2 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 29,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne schraubte seine Erwartungen an den Essenslieferanten am Sonntagabend nach oben. Er geht kurz- und mittelfristig nun von einem etwas höheren Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) sowie einer besseren operativen Gewinnmarge aus./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
42,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,81 €
|Abst. Kursziel*:
25,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,73%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,96 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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