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Marktkap. 10,2 Mrd. EUR

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WKN A2E4K4

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ISIN DE000A2E4K43

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Symbol DLVHF

Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

08:01 Uhr
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
36,10 EUR 0,59 EUR 1,66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Delivery Hero von 29,00 auf 42,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne schraubte seine Erwartungen an den Essenslieferanten am Sonntagabend nach oben. Er geht kurz- und mittelfristig nun von einem etwas höheren Wachstum des Bruttowarenwerts (GMV) sowie einer besseren operativen Gewinnmarge aus./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
42,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,81 €		 Abst. Kursziel*:
25,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,73%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,96 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
21.05.26 Delivery Hero Buy UBS AG
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