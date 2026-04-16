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Marktkap. 5,7 Mrd. EUR

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WKN A2E4K4

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ISIN DE000A2E4K43

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Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

11:41 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Anteilsaufstockung durch Uber auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Amerikaner sprächen von einem "opportunistischen" Vorgehen, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte nimmt zwar die anhaltende Debatte rund um die Erhaltung der Marktanteile in Korea und in der Region Nahost-Nordafrika zur Kenntnis, bleibt aber angesichts der attraktiven Bewertung des Essenslieferdienstes bei seiner positiven Empfehlung./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 08:08 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,87 €		 Abst. Kursziel*:
24,58%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
20,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,16%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

11:41 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:56 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
10:16 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
16.04.26 Delivery Hero Buy UBS AG
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