Enel Aktie
Marktkap. 99,18 Mrd. EURKGV 22,76 Div. Rendite 5,52%
WKN 928624
ISIN IT0003128367
Symbol ESOCF
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2025 dürften diese wohl schwach ausfallen, schrieb Javier Garrido in einem Ausblick am Donnerstag. Im ersten Quartal 2025 habe der Stromerzeuger und Netzbetreiber im Handelsgeschäft stark abgeschnitten. Im weiteren Verlauf dieses Jahres seien die jeweiligen Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber niedriger. /rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:30 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Enel Overweight
|Unternehmen:
Enel S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
10,40 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,20 €
|Abst. Kursziel*:
13,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,32%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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