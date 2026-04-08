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Symbol ESOCF

JP Morgan Chase & Co.

Enel Overweight

17:41 Uhr
Enel Overweight
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,88 EUR 0,09 EUR 0,87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10,40 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2025 dürften diese wohl schwach ausfallen, schrieb Javier Garrido in einem Ausblick am Donnerstag. Im ersten Quartal 2025 habe der Stromerzeuger und Netzbetreiber im Handelsgeschäft stark abgeschnitten. Im weiteren Verlauf dieses Jahres seien die jeweiligen Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber niedriger. /rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 15:30 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Overweight

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,40 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
9,20 €		 Abst. Kursziel*:
13,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
9,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,32%
Analyst Name:
Javier Garrido 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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01.04.26 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.03.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
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