Fraport Aktie
Marktkap. 7,69 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" belassen. Die Aktien von Flughafenbetreibern hätten in vergleichbaren Situationen eher geschwächelt, schrieb Graham Hunt am Sonntag in seiner ersten Reaktion auf die militärische Eskalation im Nahen Osten. Fraport, Aeroports de Paris und Flughafen Zürich sieht er mit rund 5 Prozent Geschäftsanteil mit Bezug zu dieser Region vergleichsweise stark betroffen, Aena nur geringfügig./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Zusammenfassung: Fraport Buy
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
80,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
