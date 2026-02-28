DAX 25.284 +0,0%ESt50 6.138 -0,4%MSCI World 4.544 -0,3%Top 10 Crypto 8,8080 +3,7%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.318 +0,8%Euro 1,1707 -0,6%Öl 79,39 +9,5%Gold 5.405 +2,4%
Fraport Aktie

Marktkap. 7,69 Mrd. EUR

KGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
Jefferies & Company Inc.

Fraport Buy

08:16 Uhr
Fraport Buy
Fraport AG
80,35 EUR -2,45 EUR -2,96%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport auf "Buy" belassen. Die Aktien von Flughafenbetreibern hätten in vergleichbaren Situationen eher geschwächelt, schrieb Graham Hunt am Sonntag in seiner ersten Reaktion auf die militärische Eskalation im Nahen Osten. Fraport, Aeroports de Paris und Flughafen Zürich sieht er mit rund 5 Prozent Geschäftsanteil mit Bezug zu dieser Region vergleichsweise stark betroffen, Aena nur geringfügig./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2026 / 16:36 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport Buy

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
83,75 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
80,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Graham Hunt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

08:16 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Fraport Outperform Bernstein Research
17.02.26 Fraport Hold Warburg Research
16.02.26 Fraport Sell UBS AG
12.02.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Fraport AG

finanzen.net Analystenprognosen Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Fraport-Aktie Februar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Fraport-Aktie
dpa-afx Lufthansa-Aktie in Rot: Condor nimmt am Flughafen Frankfurt Abstand zur Lufthansa
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: MDAX zum Start mit Kursplus
finanzen.net MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels mit Abgaben
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX
finanzen.net MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Ziel für Fraport auf 79,50 Euro - 'Hold'
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Business Plan 2026 / Resumption of Dividend
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
