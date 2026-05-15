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Marktkap. 851,07 Mio. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
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WKN A0LD6E

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ISIN DE000A0LD6E6

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Symbol GRRMF

Jefferies & Company Inc.

Gerresheimer Hold

08:01 Uhr
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 34,10 auf 26,80 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Damit stuft der neu verantwortliche Analyst Christopher Richardson nun beide deutschen Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen und Verabreichungslösungen - Gerresheimer und Schott Pharma - mit Halten ein. Er begründete dies am Montag mit anhaltender Schwäche der Endmärkte und schlechter Berechenbarkeit der weiteren Entwicklung./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 09:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 19:01 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Hold

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
26,80 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
25,36 €		 Abst. Kursziel*:
5,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,12 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,69%
Analyst Name:
Christopher Richardson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

08:01 Gerresheimer Hold Jefferies & Company Inc.
28.04.26 Gerresheimer Underweight Barclays Capital
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