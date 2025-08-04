DAX 24.195 +1,1%ESt50 5.328 +1,2%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.030 -0,4%Nas 21.303 +0,6%Bitcoin 100.347 +1,7%Euro 1,1625 -0,3%Öl 66,75 -0,3%Gold 3.388 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Commerzbank CBK100 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street höher -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg Euro legt zum US-Dollar weiter zu - Das steckt hinter dem Anstieg
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
69,14 EUR +2,12 EUR +3,16 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 26,7 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

RBC Capital Markets

Henkel vz Sector Perform

15:31 Uhr
Henkel vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
69,14 EUR 2,12 EUR 3,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 78 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa ließ in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Halbjahreszahlen in ihr Modell für den Konsumgüterkonzern einfließen. Sie kürzte ihre Wachstumsschätzungen wegen des anhaltenden konjunkturellen Gegenwinds. Ihre Prognose für die operative Marge (Ebit) dagegen korrigierte sie etwas nach oben, dank der Effizienzbemühungen des Unternehmens./rob/tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:10 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:10 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
67,14 €		 Abst. Kursziel*:
16,18%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
69,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,81%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,79 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

15:31 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
13:46 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
12:46 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
11:56 Henkel vz. Neutral UBS AG
11:46 Henkel vz. Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Aktienbewertung RBC Capital Markets: Henkel vz-Aktie erhält Sector Perform RBC Capital Markets: Henkel vz-Aktie erhält Sector Perform
dpa-afx Henkel-Aktie legt dennoch zu: Henkel streicht Umsatzprognose zusammen
finanzen.net Henkel vz-Analyse: Henkel vz-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet
finanzen.net Henkel vz-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt
dpa-afx ROUNDUP: Henkel erwartet höhere Marge trotz Konsumflaute - Aktie im Plus
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Henkel vz-Aktie
finanzen.net Henkel vz-Analyse: Warburg Research vergibt Buy an Henkel vz-Aktie
finanzen.net JP Morgan Chase & Co. beurteilt Henkel vz-Aktie mit Overweight
EQS Group EQS-News: Henkel expects further profitable growth in fiscal 2025
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen