11:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Neutral" belassen. Die Risiken für Aktienrückkäufe im kommenden Jahr stiegen, schrieb Kian Abouhossein am Montag anlässlich der Milliarden-Rückstellung wegen des Rechtsstreits um den Madoff-Betrug. Er erwartet sich mehr Details vom Quartalsbericht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:40 / GMT

