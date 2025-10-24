DAX 24.208 -0,1%ESt50 5.692 +0,3%MSCI World 4.379 +0,2%Top 10 Crypto 15,77 +6,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.203 +0,8%Euro 1,1638 +0,1%Öl 65,79 +0,2%Gold 4.023 -1,4%
HSBC Aktie

HSBC Aktien-Sparplan
11,50 EUR +0,02 EUR +0,17 %
STU
9,95 GBP -0,10 GBP -0,95 %
LSE
Marktkap. 197,88 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
Aktie in diesem Artikel
HSBC Holdings plc
11,50 EUR 0,02 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Neutral" belassen. Die Risiken für Aktienrückkäufe im kommenden Jahr stiegen, schrieb Kian Abouhossein am Montag anlässlich der Milliarden-Rückstellung wegen des Rechtsstreits um den Madoff-Betrug. Er erwartet sich mehr Details vom Quartalsbericht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
9,50 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
9,94 £		 Abst. Kursziel*:
-4,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
9,95 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,47%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,28 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

