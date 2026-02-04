JP Morgan Chase & Co.

HSBC Neutral

08:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1060 auf 1190 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein hob seine Schätzungen für HSBC und Standard Chartered am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Geschäftszahlen der Banken an. Er berücksichtigt dabei die Prognose des JPMorgan-Ökonomen, dass bis September 2027 keine weitere Zinssenkung in den USA folgen wird./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com