NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1060 auf 1190 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein hob seine Schätzungen für HSBC und Standard Chartered am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Geschäftszahlen der Banken an. Er berücksichtigt dabei die Prognose des JPMorgan-Ökonomen, dass bis September 2027 keine weitere Zinssenkung in den USA folgen wird./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT

Zusammenfassung: HSBC Neutral

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
11,90 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,08 £		 Abst. Kursziel*:
-8,99%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
13,03 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,67%
Analyst Name:
Kian Abouhossein 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,46 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

