HSBC Aktie
Marktkap. 257,94 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC von 1060 auf 1190 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Kian Abouhossein hob seine Schätzungen für HSBC und Standard Chartered am Mittwochabend in seinem Ausblick auf die Geschäftszahlen der Banken an. Er berücksichtigt dabei die Prognose des JPMorgan-Ökonomen, dass bis September 2027 keine weitere Zinssenkung in den USA folgen wird./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 20:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: HSBC Neutral
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
11,90 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
13,08 £
|Abst. Kursziel*:
-8,99%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
13,03 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,67%
|
Analyst Name:
Kian Abouhossein
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,46 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
