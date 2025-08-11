HSBC Aktie
Marktkap. 191,04 Mrd. EURKGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN 923893
ISIN GB0005405286
Symbol HBCYF
HSBC Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal von 900 auf 950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms beließ die Schätzung für den bereinigten Gewinn vor Steuern (PBT) der britischen Bank im Jahr 2026 weitgehend unverändert. Höhere Ausgaben und Wertberichtigungen sowie niedrigere Nettozinserträge stünden höheren sonstigen Erträgen gegenüber, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: HSBC Sector Perform
|Unternehmen:
HSBC Holdings plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
9,50 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
9,50 £
|Abst. Kursziel*:
-0,01%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
9,51 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,12%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,77 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
