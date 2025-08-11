DAX 24.071 +0,0%ESt50 5.336 +0,1%Top 10 Crypto 16,50 +0,6%Dow 43.975 -0,5%Nas 21.385 -0,3%Bitcoin 102.213 +0,0%Euro 1,1644 +0,2%Öl 66,25 -0,7%Gold 3.352 +0,2%
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX reduziert Gewinnmitnahmen nach US-Inflationsdaten
Blue Bird: Strengere Umweltauflagen beflügeln die grüne Schulbusrevolution in den USA
HSBC Aktie

11,14 EUR +0,12 EUR +1,09 %
STU
9,51 GBP +0,02 GBP +0,17 %
LSE
Marktkap. 191,04 Mrd. EUR

KGV 8,04 Div. Rendite 6,56%
WKN wurde kopiert
WKN 923893

ISIN wurde kopiert
ISIN GB0005405286

Symbol wurde kopiert
Symbol HBCYF

RBC Capital Markets

14:46 Uhr
HSBC Holdings plc
11,14 EUR 0,12 EUR 1,09%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für HSBC nach Zahlen zum zweiten Quartal von 900 auf 950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Benjamin Toms beließ die Schätzung für den bereinigten Gewinn vor Steuern (PBT) der britischen Bank im Jahr 2026 weitgehend unverändert. Höhere Ausgaben und Wertberichtigungen sowie niedrigere Nettozinserträge stünden höheren sonstigen Erträgen gegenüber, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 07:23 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
HSBC Holdings plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
9,50 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
9,50 £		 Abst. Kursziel*:
-0,01%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
9,51 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,12%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,77 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HSBC Holdings plc

14:46 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
01.08.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.25 HSBC Neutral UBS AG
30.07.25 HSBC Neutral UBS AG
30.07.25 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

