DAX 24.208 +0,1%ESt50 5.341 +0,2%Top 10 Crypto 16,05 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.175 -0,4%Euro 1,1647 -0,2%Öl 66,83 +0,6%Gold 3.393 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX um Nulllinie -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK höher: Analysten bleiben optimistisch Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK höher: Analysten bleiben optimistisch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Infineon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Infineon Aktien-Sparplan
34,94 EUR +0,57 EUR +1,64 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44,58 Mrd. EUR

KGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 623100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006231004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IFNNF

Goldman Sachs Group Inc.

Infineon Buy

06.08.25
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
34,94 EUR 0,57 EUR 1,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 41,50 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Umsatz habe der Chipkonzern die Erwartungen erfüllt, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) jedoch übertroffen, schrieb Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Ausblick bringe dem Ebit-Analystenkonsens 10 Prozent Luft nach oben./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 19:42 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
46,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
35,63 €		 Abst. Kursziel*:
30,49%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,10%
Analyst Name:
Alexander Duval 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

14:06 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Infineon Buy Deutsche Bank AG
06.08.25 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.25 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Shell (ex Royal Dutch Shell) präsentierte Quartalsergebnisse
Dow Jones Shell-Aktie gefragt: Gewinnrückgang fällt weniger stark aus als befürchtet
dpa-afx ROUNDUP: Shell macht mehr Gewinn als erwartet - weiterer Aktienrückkauf
dpa-afx Shell macht mehr Gewinn als erwartet und kauft weitere Aktien zurück
finanzen.net Ausblick: Shell (ex Royal Dutch Shell) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Shell (ex Royal Dutch Shell)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net FTSE 100-Titel Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor einem Jahr verloren
Benzinga A Look Into Shell Inc&#39;s Price Over Earnings
Post&Parcel Shell joins forces with Quadient to bring parcel lockers to service stations
Benzinga Shell CEO Warns Chemicals Weakness May Persist
Zacks Why the Market Dipped But Shell (SHEL) Gained Today
Zacks Shell Q2 Earnings Preview: Can Refining Margins Save the Day?
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Exxon Mobil, Chevron and Shell
Zacks Chevron vs. Shell in Gulf of America: Who's Got the Edge?
Zacks Shell (SHEL) Rises Higher Than Market: Key Facts
RSS Feed
Shell (ex Royal Dutch Shell) zu myNews hinzufügen