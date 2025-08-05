Infineon Aktie
Marktkap. 44,58 Mrd. EURKGV 32,18 Div. Rendite 1,11%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 41,50 auf 46,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Umsatz habe der Chipkonzern die Erwartungen erfüllt, mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) jedoch übertroffen, schrieb Alexander Duval in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der neue Ausblick bringe dem Ebit-Analystenkonsens 10 Prozent Luft nach oben./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 19:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Infineon Buy
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
46,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,63 €
|Abst. Kursziel*:
30,49%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,94 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,10%
|
Analyst Name:
Alexander Duval
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Infineon AG
|14:06
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.23
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
