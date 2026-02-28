International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 22,06 Mrd. EURKGV 6,79
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Overweight" belassen. Der Iran-Konflikt sei negativ für die Arlines, schrieb Harry Gowers am Montag anlässlich der militärischen Eskalation im Nahen Osten. Er verweist auf Flugstreichungen, operative Probleme, steigende Ölpreise und möglicherweise geringere Nachfrage und Preise. Ryanair hält er in der Branche für ein vergleichsweise defensives Investment. Aber auch bei IAG ergäben sich möglicherweise attraktive Kaufchancen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 02:40 / GMT
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
4,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Harry J Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,61 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|08:56
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
