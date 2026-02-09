DAX 25.001 -0,1%ESt50 6.064 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,8220 -0,6%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 58.116 -1,3%Euro 1,1918 +0,0%Öl 69,36 +0,3%Gold 5.054 -0,1%
LANXESS Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 10 auf 23 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
LANXESS AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
23,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
20,28 €		 Abst. Kursziel*:
13,41%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
21,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,52%
Analyst Name:
Georgina Fraser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu LANXESS AG

09:41 LANXESS Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
19.01.26 LANXESS Sell UBS AG
16.01.26 LANXESS Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu LANXESS AG

finanzen.net LANXESS-Anlage MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein LANXESS-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 23 Euro
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS bricht am Dienstagvormittag nach oben aus
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag im Aufwind
finanzen.net LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Gewinne
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im MDAX
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX am Freitagmittag mit Kursplus
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Korea Times Lanxess open to specialty chemical production, R&D in Korea
EQS Group EQS-AFR: LANXESS Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
