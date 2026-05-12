Jefferies & Company Inc.

LEG Immobilien Buy

12:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Pierre-Emmanuel Clouard attestierte dem Immobilienkonzern am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung ein verhaltenes erstes Quartal - mit einem operativen Ergebnis (FFO) auf Vorjahresniveau. Mit Blick auf die Jahresziele stimme der Weg./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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