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LEG Immobilien Aktie

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Marktkap. 4,49 Mrd. EUR

KGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
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WKN LEG111

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ISIN DE000LEG1110

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Symbol LEGIF

Jefferies & Company Inc.

LEG Immobilien Buy

12:26 Uhr
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
LEG Immobilien
57,20 EUR -1,50 EUR -2,56%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Pierre-Emmanuel Clouard attestierte dem Immobilienkonzern am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung ein verhaltenes erstes Quartal - mit einem operativen Ergebnis (FFO) auf Vorjahresniveau. Mit Blick auf die Jahresziele stimme der Weg./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,90 €		 Abst. Kursziel*:
58,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,34%
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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