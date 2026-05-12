LEG Immobilien Aktie
Marktkap. 4,49 Mrd. EURKGV 3,20 Div. Rendite 4,69%
WKN LEG111
ISIN DE000LEG1110
Symbol LEGIF
LEG Immobilien Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Pierre-Emmanuel Clouard attestierte dem Immobilienkonzern am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung ein verhaltenes erstes Quartal - mit einem operativen Ergebnis (FFO) auf Vorjahresniveau. Mit Blick auf die Jahresziele stimme der Weg./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LEG
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,90 €
|Abst. Kursziel*:
58,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
57,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
57,34%
|
Analyst Name:
Pierre-Emmanuel Clouard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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