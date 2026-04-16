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ISIN US64110L1061

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Symbol NFLX

Jefferies & Company Inc.

Netflix Buy

08:41 Uhr
Netflix Buy
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Netflix Inc.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen von 134 auf 128 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Streaming-Riese habe zwar die Erwartungen verfehlt, die Alarmglocken würden nun aber nicht schrillen, schrieb James Heaney in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie seien die Erwartungen unter anderem an die Marge übertrieben optimistisch gewesen./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 21:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: jejim / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Netflix Buy

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 128,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 107,79		 Abst. Kursziel*:
18,75%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 97,38		 Abst. Kursziel aktuell:
31,44%
Analyst Name:
James Heaney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 116,43

*zum Zeitpunkt der Analyse

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