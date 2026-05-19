Ottobock Aktie

53,90 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
Marktkap. 3,85 Mrd. EUR

KGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN BCK222

ISIN DE000BCK2223

Symbol OBCKF

Goldman Sachs Group Inc.

Ottobock Buy

09:06 Uhr
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards ging am Dienstagabend auf einige der Vorwürfe von Grizzly Research gegen den Orthopädietechnik-Spezialisten ein. Letztlich sieht er ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken, untermauert durch solides Umsatzwachstum. Seine Schätzung liegt zwischen 2025 und 2028 bei im Schnitt 9 Prozent per annum. Auch für die Entwicklung von Margen und Barmittelzuflüssen bleibt er optimistisch./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Buy

Unternehmen:
Ottobock		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
93,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
54,10 €		 Abst. Kursziel*:
71,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
53,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
72,54%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ottobock

09:06 Ottobock Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 Ottobock Buy UBS AG
13.05.26 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
12.05.26 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

