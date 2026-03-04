DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.762 -1,3%MSCI World 4.427 -0,2%Top 10 Crypto 9,0700 -0,3%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.044 -0,3%Euro 1,1593 -0,1%Öl 92,46 +1,2%Gold 5.188 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, TSMC im Fokus
Top News
Wie viel eine Tron-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Tron-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Wie viel eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Binance Coin von vor 5 Jahren abgeworfen hätte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.558,00 EUR -82,00 EUR -5,00 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 76,69 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

10:46 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.558,00 EUR -82,00 EUR -5,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 2060 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz liege um sieben Prozent unter dem Konsens, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Gleiche gelte für das operative Ergebnis (Ebit) des Panzerbauers./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2.060,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.558,50 €		 Abst. Kursziel*:
32,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.558,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,22%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.090,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

10:51 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:46 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
03.03.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Aktie unter die Lupe Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Rheinmetall-Aktie Analyse: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Rheinmetall-Aktie
finanzen.net Buy von Jefferies & Company Inc. für Rheinmetall-Aktie
finanzen.net Rheinmetall-Aktie: Rheinmetall-Chart signalisiert neues 4-Wochen Tief
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/Schwach - Ölpreise ziehen an - Rheinmetall nach Zahlen unter Druck
finanzen.net Rheinmetall-Aktie dennoch in Rot: Rüstungsriese steigert Umsatz und Gewinn deutlich - Dividende überraschend hoch
dpa-afx ROUNDUP: Rheinmetall peilt 2026 starkes Wachstum an - Aktie verliert
finanzen.net Overweight für Rheinmetall-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
finanzen.net DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net DAX aktuell: DAX sackt zum Start ab
Financial Times Rheinmetall investors to get bumper dividend from booming arms sales
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall muscles back into German drones programme after testing setback
Financial Times Rheinmetall wins approval for Italian munitions expansion after years of wrangling
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
MotleyFool Better Defense Stock: Lockheed Martin vs. Rheinmetall
Financial Times Tank maker KNDS dismisses investment interest from rival Rheinmetall
RSS Feed
Rheinmetall AG zu myNews hinzufügen