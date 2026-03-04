Rheinmetall Aktie
Marktkap. 76,69 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 2060 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz liege um sieben Prozent unter dem Konsens, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Gleiche gelte für das operative Ergebnis (Ebit) des Panzerbauers./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
2.060,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.558,50 €
|Abst. Kursziel*:
32,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.558,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,22%
|
Analyst Name:
Chloe Lemarie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.090,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|10:51
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:46
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
