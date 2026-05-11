JP Morgan Chase & Co.

Salzgitter Underweight

11:21 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 31,40 Euro auf "Underweight" belassen. Sie hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Dominic O'Kane am Dienstag. Aufgrund drohender Belastungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt bleibt er für den europäischen Stahlsektor allerdings skeptisch./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 08:06 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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