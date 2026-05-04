Scout24 Aktie
Marktkap. 4,96 Mrd. EURKGV 25,78 Div. Rendite 1,75%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Scout24 vor dem Kapitalmarkttag am 12. Mai auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel sieht in der anstehende Veranstaltung das erste bedeutende strategische und finanzielle Update eines großen europäischen Online-Kleinanzeigenmarktplatzes seit der jüngsten KI-bedingten Neubewertung des Sektors. Der Kapitalmarkttag dürfte die Erfolgsbilanz von Scout24 unterstreichen, mit besonderem Fokus auf Produktverbesserungen und tiefere Integration in Kunden-Workflows, da die Abhängigkeit von Produkten und Dienstleistungen der Konzerngruppe zunehme, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diebel hofft zudem auf eine fundiertere Darstellung zu KI, die sich auf Produkteinführungen, KI-gestützte Effizienzsteigerungen und ein steigendes Wertversprechen für Makler, Hausbesitzer und Mieter konzentriert./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:07 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
70,45 €
|Abst. Kursziel*:
17,81%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
71,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,68%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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