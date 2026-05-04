JP Morgan Chase & Co.

Scout24 Overweight

09:16 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Scout24 vor dem Kapitalmarkttag am 12. Mai auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel sieht in der anstehende Veranstaltung das erste bedeutende strategische und finanzielle Update eines großen europäischen Online-Kleinanzeigenmarktplatzes seit der jüngsten KI-bedingten Neubewertung des Sektors. Der Kapitalmarkttag dürfte die Erfolgsbilanz von Scout24 unterstreichen, mit besonderem Fokus auf Produktverbesserungen und tiefere Integration in Kunden-Workflows, da die Abhängigkeit von Produkten und Dienstleistungen der Konzerngruppe zunehme, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diebel hofft zudem auf eine fundiertere Darstellung zu KI, die sich auf Produkteinführungen, KI-gestützte Effizienzsteigerungen und ein steigendes Wertversprechen für Makler, Hausbesitzer und Mieter konzentriert./ck/rob/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 19:07 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24