UBS AG

Siemens Buy

11:56 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Analyst Andre Kukhnin sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem insgesamt soliden Zahlenwerk des Industriekonzerns für das dritte Geschäftsquartal. Die Sparte Smart Infrastructure (SI) habe die Erwartungen übertroffen, Digital Industries (DI) sie verfehlt, aber die Jahresziele seien beibehalten worden./rob/ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

