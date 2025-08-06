Siemens Aktie
Marktkap. 171,73 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Analyst Andre Kukhnin sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von einem insgesamt soliden Zahlenwerk des Industriekonzerns für das dritte Geschäftsquartal. Die Sparte Smart Infrastructure (SI) habe die Erwartungen übertroffen, Digital Industries (DI) sie verfehlt, aber die Jahresziele seien beibehalten worden./rob/ck/mis
Zusammenfassung: Siemens Buy
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
240,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
223,25 €
|Abst. Kursziel*:
7,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
229,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,80%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
225,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
