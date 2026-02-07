Stellantis Aktie
Stellantis Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 13 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autokonzern sei schleppend in eine mehrjährige Umbauphase gestartet, schrieb Philippe Houchois am Sonntagabend. Die Anlagestory hat sich für ihn allerdings nicht geändert. Das Management müsse jedoch Ergebnisse abliefern./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2026 / 16:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Analysen zu Stellantis
