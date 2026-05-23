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WKN A2QL01

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ISIN NL00150001Q9

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Symbol STLA

Jefferies & Company Inc.

Stellantis Buy

08:01 Uhr
Stellantis Buy
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
6,65 EUR -0,04 EUR -0,66%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategie- und Innovationsplan FaSTLAne 2030 der Auto-Holding ziehe einen Schlussstrich unter drei Jahre sinkender Marktanteile und Gewinne und bedeute den Beginn eines langen Transformationsprozesses, schrieb Philippe Houchois am Montag. Es sei zudem sinnvoll, auf die Technologie chinesischer Hersteller zu setzen, um den Kapitaleinsatz zu optimieren. Der geplante Erholungspfad werde die Pessimisten nicht umstimmen, sollte aber die Sorgen über die Bilanz lindern. Angesichts der soliden Liquidität und der zu erwartenden weiteren strategischen Entscheidungen sehe er die Aktie weiter positiv./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Buy

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
9,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,61 €		 Abst. Kursziel*:
43,77%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
42,77%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,45 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Stellantis Buy Jefferies & Company Inc.
22.05.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
22.05.26 Stellantis Equal Weight Barclays Capital
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