Stellantis Aktie
Marktkap. 17,17 Mrd. EUR
WKN A2QL01
ISIN NL00150001Q9
Symbol STLA
Stellantis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Analystin Eunice Lee beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer sich verändernden Nachfrage in der globalen Autobranche, wenn die Ölpreise über einen längeren Zeitraum hoch bleiben sollten. Sie erwarteten dadurch einen Schub für chinesische E-Autohersteller und japanische Hybridfahrzeuge. Gegenwind sieht sie vor allem für "Spritfresser" aus den USA. Hohe Kraftstoffkosten dürften die Verbreitung von Elektrofahrzeugen beschleunigen, sofern erschwingliche Modelle verfügbar seien und die Hybridnutzung weiter steigen werden. Erste Anzeichen für diese Entwicklung seien bereits erkennbar./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|Unternehmen:
Stellantis
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
6,20 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
5,80 €
|Abst. Kursziel*:
6,80%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
5,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,69%
|
Analyst Name:
Eunice Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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