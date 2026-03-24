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Symbol STLA

Bernstein Research

Stellantis Market-Perform

13:51 Uhr
Stellantis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Stellantis
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Analystin Eunice Lee beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer sich verändernden Nachfrage in der globalen Autobranche, wenn die Ölpreise über einen längeren Zeitraum hoch bleiben sollten. Sie erwarteten dadurch einen Schub für chinesische E-Autohersteller und japanische Hybridfahrzeuge. Gegenwind sieht sie vor allem für "Spritfresser" aus den USA. Hohe Kraftstoffkosten dürften die Verbreitung von Elektrofahrzeugen beschleunigen, sofern erschwingliche Modelle verfügbar seien und die Hybridnutzung weiter steigen werden. Erste Anzeichen für diese Entwicklung seien bereits erkennbar./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform

Unternehmen:
Stellantis		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
6,20 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
5,80 €		 Abst. Kursziel*:
6,80%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
5,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,69%
Analyst Name:
Eunice Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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