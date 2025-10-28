DAX 24.084 -0,2%ESt50 5.672 -0,6%MSCI World 4.405 -0,5%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.794 -0,7%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1574 -0,3%Öl 64,17 -1,1%Gold 3.983 +1,0%
SUSS MicroTec Aktie

27,58 EUR +0,86 EUR +3,22 %
STU
Marktkap. 513,82 Mio. EUR

KGV 17,98 Div. Rendite 0,62%
WKN A1K023

ISIN DE000A1K0235

Deutsche Bank AG

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold

13:56 Uhr
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) Hold
Aktie in diesem Artikel
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
27,58 EUR 0,86 EUR 3,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Hold" belassen. Die neuerliche Gewinnwarnung habe Fragen hinsichtlich Finanzplanung und Berechenbarkeit der Kosten des Halbleiterzulieferers aufgeworfen, schrieb Michael Kuhn in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dabei rudere das Unternehmen konsistent bei den Margen zurück. Es scheine, als ob Suss die Kosten recht gut im Griff habe, nicht aber die Profitabilität der verkauften Halbleiter./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SUSS MicroTec Hold

Unternehmen:
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
33,64 €		 Abst. Kursziel*:
7,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
27,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,53%
Analyst Name:
Michael Kuhn 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

13:56 SUSS MicroTec Hold Deutsche Bank AG
08:01 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
28.10.25 SUSS MicroTec Verkaufen DZ BANK
28.10.25 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
mehr Analysen

