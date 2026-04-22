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Symbol TSLA

Jefferies & Company Inc.

Tesla Hold

08:01 Uhr
Tesla Hold
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Tesla
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Hold" belassen. Das Unternehmen habe positiv überrascht und eine operative Ergebnismarge (Ebit) erzielt, die doppelt so hoch sei wie am Markt im Schnitt erwartet, schrieb Philippe Houchois in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dies habe dazu beigetragen, im Kerngeschäft mit Elektroautos trotz niedrigerer Volumina mit den Bruttomargen die Erwartungen deutlich zu übertreffen. In der Telefonkonferenz nach den Zahlen habe es derweil keine bahnbrechenden Ankündigungen gegeben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 20:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

Zusammenfassung: Tesla Hold

Unternehmen:
Tesla		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 350,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 387,51		 Abst. Kursziel*:
-9,68%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 386,46		 Abst. Kursziel aktuell:
-9,43%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 396,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

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