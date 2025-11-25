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Goldman Sachs Group Inc.

Unilever Neutral

14:36 Uhr
Unilever Neutral
Aktie in diesem Artikel
Unilever plc
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Charts| News| Analysen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 5400 Pence auf "Neutral" belassen. Nach der Abspaltung von Magnum Ice Cream trage das Nahrungsmittelgeschäft insgesamt noch 26 Prozent zum Konzernumsatz und 29 Prozent zum operativen Ergebnis bei, schrieb Olivier Nicolai am Mittwoch anlässlich von Medienberichten. Darin hieß es, Unilever prüfe für diesen Bereich alle Optionen. Die Absatzvolumina der Sparte haben sich laut Nicolai in den vergangenen Jahren recht mau entwickelt. Das Geschäft sei allerdings profitabler gewesen als Beauty & Personal Care. Damit sei der Bereich Food wichtig für die Barmittelzuflüsse./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 11:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Unilever Neutral

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
54,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 55,42		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Olivier Nicolai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

14:36 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:46 Unilever Sell UBS AG
10:56 Unilever Overweight Barclays Capital
08:56 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
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