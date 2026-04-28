United Parcel Service Aktie
Marktkap. 78,51 Mrd. EURKGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
WKN 929198
ISIN US9113121068
Symbol UPS
United Parcel Service Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen zum ersten Quartal von 106 auf 118 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Brian P. Ossenbeck begründete das höhere Kursziel mit einer geänderten Bewertungsgrundlage. Operativ habe sich der Logistikkonzern hingegen schlechter geschlagen als erwartet, so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 14:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 14:59 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Parcel Service Neutral
|Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 118,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 103,94
|Abst. Kursziel*:
13,53%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 104,14
|Abst. Kursziel aktuell:
13,31%
|
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 114,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
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|United Parcel Service Neutral
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|09.03.26
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|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|08.04.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|United Parcel Service Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|United Parcel Service Buy
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|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
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|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.20
|United Parcel Service Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|17.04.20
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|28.04.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.