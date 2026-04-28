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Marktkap. 78,51 Mrd. EUR

KGV 15,13 Div. Rendite 6,61%
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WKN 929198

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ISIN US9113121068

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Symbol UPS

JP Morgan Chase & Co.

United Parcel Service Neutral

08:01 Uhr
United Parcel Service Neutral
Aktie in diesem Artikel
United Parcel Service Inc. (UPS)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen zum ersten Quartal von 106 auf 118 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Brian P. Ossenbeck begründete das höhere Kursziel mit einer geänderten Bewertungsgrundlage. Operativ habe sich der Logistikkonzern hingegen schlechter geschlagen als erwartet, so der Experte in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 14:59 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 14:59 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Parcel Service Neutral

Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 118,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 103,94		 Abst. Kursziel*:
13,53%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 104,14		 Abst. Kursziel aktuell:
13,31%
Analyst Name:
Brian P. Ossenbeck 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 114,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

28.04.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 United Parcel Service Buy Jefferies & Company Inc.
18.03.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 United Parcel Service Underweight Barclays Capital
20.02.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
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