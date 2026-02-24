DAX 25.176 +0,8%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.580 +0,9%Top 10 Crypto 8,6690 +5,9%Nas 23.154 +1,3%Bitcoin 58.360 +7,3%Euro 1,1806 +0,3%Öl 71,08 -0,2%Gold 5.206 +1,2%
Volkswagen (VW) vz. Aktie

100,50 EUR -0,90 EUR -0,89 %
Marktkap. 50,83 Mrd. EUR

KGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

Volkswagen (VW) vz Neutral

Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
100,50 EUR -0,90 EUR -0,89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen von 106 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen für VW und den Sportwagenbauer Porsche AG vor den Jahresbilanzen Mitte März an. Die China-Schwäche bleibe der größte Belastungsfaktor. Ausgabendisziplin stütze aber den Free Cashflow./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
100,15 €		 Abst. Kursziel*:
-1,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
100,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,49%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

20:26 Volkswagen (VW) vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral UBS AG
22.01.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.01.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Deutsche Bank AG
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

dpa-afx Schadensersatz VW-Aktie im Blick: Volkswagen-Manager fordern Millionen - Gerichtsstreit um Kündigungen VW-Aktie im Blick: Volkswagen-Manager fordern Millionen - Gerichtsstreit um Kündigungen
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Plus
finanzen.net Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag mit Kursabschlägen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Nachmittag fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX liegt am Nachmittag im Plus
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag in Grün
Zacks Should Value Investors Buy Volkswagen (VWAGY) Stock?
Financial Times Blackstone, EQT and CVC make offers for Volkswagen unit
FOX Business Volkswagen to recall 44K vehicles over battery fire risk, some owners urged to park outside 'immediately'
Zacks Are Investors Undervaluing Volkswagen (VWAGY) Right Now?
Zacks Volkswagen EV Growth Accelerates as Tesla Europe Sales Fall in 2025
RTE.ie Volkswagen posts stronger cash flow despite Porsche woes
Financial Times VW reports stronger cash flow after cutting spending
Zacks Volkswagen Falls to Third Place in China's Competitive Auto Market
