Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 50,83 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen von 106 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen für VW und den Sportwagenbauer Porsche AG vor den Jahresbilanzen Mitte März an. Die China-Schwäche bleibe der größte Belastungsfaktor. Ausgabendisziplin stütze aber den Free Cashflow./ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
99,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
100,15 €
|Abst. Kursziel*:
-1,15%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
100,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,49%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
