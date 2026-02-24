Goldman Sachs Group Inc.

Volkswagen (VW) vz Neutral

20:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen von 106 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes passte seine Schätzungen für VW und den Sportwagenbauer Porsche AG vor den Jahresbilanzen Mitte März an. Die China-Schwäche bleibe der größte Belastungsfaktor. Ausgabendisziplin stütze aber den Free Cashflow./ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

