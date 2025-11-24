Volvo (B) Aktie
Marktkap. 49,66 Mrd. EURKGV 10,84 Div. Rendite 2,98%
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Volvo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 schwedischen Kronen belassen. 2026 dürfte für die Fahrzeugbranche von einem global begrenzten Produktionswachstum, Handelsspannungen, einem langsameren Übergang zu Elektrofahrzeugen und chinesischen Marktanteilsgewinnen außer in den USA geprägt sein, schrieb Jose M Asumendi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Anleger sollten weiter hohe Barmittelzuflüsse, Dividenden und Aktienrückkäufe im Fokus stehen, was für die Premiumhersteller, Reifenproduzenten und einige Nutzfahrzeughersteller spreche. Bei den Zulieferern stünden wohl Kostensenkungen im Mittelpunkt. Im Nutzfahrzeugbereich bevorzugt Asumendi Volvo gegenüber Daimler Truck. Hier werde er die Auswirkungen US-Zollpolitik im Auge behalten./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 22:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Overweight
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
330,00 SEK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
281,70 SEK
|Abst. Kursziel*:
17,15%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
300,71 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|08:36
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:36
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|08:36
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Volvo (B) Buy
|UBS AG
|21.10.25
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Volvo (B) Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|24.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo (B) Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Volvo (B) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo (B) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.25
|Volvo (B) Sector Perform
|RBC Capital Markets